Фейк или оборотень: камера видеонаблюдения записала странное существо, которое выбежало из леса

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в TikTok появились интригующие кадры, которые вызвали массу споров среди пользователей сети.

Охранные камеры где-то в Южной Америке записали странное существо, которое выбежало из леса. С первых секунд ролика кажется, что из джунглей просто вышел примат, но эта теория рассыпалась ровно в тот момент, когда необычное существо повернуло голову.

Его лицо оказалось слегка вытянутым, как у собаки. Разумеется, такое заключение сразу и сделали пользователи, однако передвигался зверь уж очень странно. Некоторые юзеры предположили, что это оборотень, а другие, и вовсе, посчитали, что перед ними фейк. Впрочем, уровня обсуждения это не уменьшило, ведь под кадрами уже собралось огромное число самых разнообразных комментариев. -0-