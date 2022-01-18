Фейл на пути к урне рассмешил до слез пользователей YouTube (Видео)

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Камеры на доме в США недавно запечатлели забавный момент, который произошел с хозяином. Разумеется, жена опубликовала небольшой ролик на YouTube.

Девушка заметила забавную запись, когда ее муж решил вынести несколько коробок в мусорный контейнер. Американец взял "груз" и отправился в путь, однако в следующий момент все пошло не по плану.

С мужчиной на пути к урне произошел забавный фейл, который и рассмешил до слез многих пользователей YouTube. Неудивительно, что ролик за короткое время собрал огромное число просмотров.-0-

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