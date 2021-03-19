Фермер хотел установить теплицу, а нашел кости огромного древнего существа (Фото)

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из Узбекистана работал в своем огороде, когда сделал неожиданное открытие. Внимание на историю обратило издание CentralAsia.

Инцидент произошел в одном из сел Наманганского района страны. Мужчина намеревался у себя на участке установить теплицу и начал копать под нее фундамент. На глубине в один метр он заметил нечто странное, а позже стало понятно, что фермер нашел кости огромного древнего существа.

О находке сообщили в Наманганский государственный историко-культурный музей. Оттуда выехали специалисты, которые на месте определили существо, которому принадлежат останки: индрикотерит - самый высокой и тяжелый из существовавших когда-либо сухопутных млекопитающих. Они могли достигать в высоту до пяти метров, а весили по 17 тонн. Животные обитали на Земле 20-30 миллионов лет назад, а их кости сегодня чаще всего встречаются на территории Казахстана, Монголии, Китая, Индии и Пакистана. -0-

Фото CentralAsia