Фермеры из Израиля вырастили клубнику рекордного размера

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два брата из Израиля смогли вырастить у себя на плантации гигантскую клубнику, которая стала рекордсменом Книги рекордов Гиннесса.

Мужчины решили ради интереса взвесить гигантскую клубнику сорта "илан", которую им удалось вырастить на семейной плантации. Оказалось, ягода весила 289 г, что стало рекордом. При этом плод в длину достиг 18 см, а толщина и окружность клубники составили 4 и 34 см соответственно.

Братья поняли, что их ягода может претендовать на мировой рекорд, поэтому подали заявку в Книгу рекордов Гиннесса. Ждать представителя пришлось год, поэтому рекордсмена заморозили. На взвешивании плода присутствовал и создатель сорта "илан". Ягода обошла предыдущего рекордсмена массой 250 г, который был выращен в японской префектуре Фукуока в 2015 году.-0-

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