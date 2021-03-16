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Калейдоскоп
16 марта 2021, 15:24

Фигура Ольги Бузовой на новом фото в Instagram озадачила фанатов

Ольга Бузова. Фото из Instagram
Ольга Бузова. Фото из Instagram

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская певица Ольга Бузова опубликовала в Instagram новый пост и взволновала поклонников.

Знаменитость решила поделиться несколькими секретами своего отдыха и представила снимок в бикини. Кадр с Ольгой Бузовой был сделан в бане, для похода куда селебрити выбрала тонкое бикини зеленого цвета.

Многие были очарованы красотой певицы, однако другие заподозрили в новом кадре что-то неладное. Многие фолловеры всерьез озадачились здоровьем Ольги Бузовой и посчитали, что ее худоба - признак болезни. Впрочем, это не помешало посту собрать множество восхищенных комментариев и сотни тысяч лайков. -0-

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