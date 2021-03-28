Фигура российской чемпионки по плаванию поразила огромное число юзеров

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка по имени Юлия Ефимова, которая является обладательницей многих медалей по плаванию, опубликовала новый пост в Instagram и приковала внимание юзеров.

Российская чемпионка по плаванию процитировала Пушкина, а также продемонстрировала широкой общественности свою фигуру. Для этого Юлия Ефимова предстала перед камерой в бикини розово-фиолетового цвета, а локацией стал бассейн.

Пользователи оценили снимок российской чемпионки по плаванию, а также оказались поражены фигурой знаменитости. Разумеется, в комментариях юзеры написали множество хвалебных комментариев, а также оставили под постом внушительное число лайков. -0-