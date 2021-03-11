Фигура вау! Тина Канделаки показалась в купальнике

Тина Канделаки. Фото из Instagram
11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная телеведущая Тина Канделаки опубликовала в Instagram новый пост и восхитила сеть.
Знаменитость решила представить фолловерам новый кадр с отдыха в жаркой стране. Тина Канделаки предстала перед камерой в закрытом купальнике темно-зеленого цвета, однако наряд смог выгодно подчеркнуть фигуру селебрити.
Разумеется, фолловеры заметили природную красоту Тины Канделаки и выразили свое восхищение в комментариях: "Шикарно выглядишь!", "Фигура вау!", "Какая стройняшка". За непродолжительное время пост собрал огромное число лайков. -0-