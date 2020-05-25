Фигуристку Алину Загитову признали олимпийской иконой стиля

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова стала иконой стиля. Голосование проводил Международный олимпийский комитет в Twitter.

МОК в социальной сети устроил голосование. Загитова набрала 62% голосов и обошла американского фигуриста Джонни Вейра. Кроме этого, спортсменка до этого в голосовании победила Усейна Болта и Шелли-Энн Фрейзер-Прайс.

Алина Загитова завоевала золото на Олимпийских играх, а также несколько раз становилась призером чемпионатов Европы и мира, а также финала серии Гран-при. В декабре прошлого года она объявила о временном уходе из спорта. -0-