"Филипп Бедросович, вы превосходны!" Даже в халате и тапочках — видео

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Филипп Киркоров поделился с фолловерами в Инстаграм радостью домашнего выходного, который провел в халате и тапочках в обществе своих детей.

Подписчики в комментариях разделили радость счастливого короля российской эстрады: "Как рано у вас зацвели вишни. Здорово!", "Как хорошо дома с детками..", "Филипп Бедросович, вы превосходны! Желаю вам и вашей большой семье огромного здоровья и счастья!", "Как же приятно смотреть на такое общение с детьми, детки замечательные,любят папу очень сильно".-0-