Филипп Киркоров и Николай Басков "поменяли профессию"

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Артист Филипп Киркоров поделился на своей странице в Instagram забавным видео, которое развеселило многомиллионную армию поклонников.

Певец принял участие в видеопоздравление супруги Игоря Крутого Аллы с днем рождения. Филипп Киркоров исполнил роль царя в забавной интерпретации картины Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию". В съемках юмористического поздравления приняли участие Николай Басков, сама именинница Алла Крутая и режиссер Тимур Бекмамбетов.

Подписчики Киркорова с юмором отнеслись к ролику и в комментариях отметили, что роль царя идеально подходит для артиста, а также рассказали, что "Хотелось бы это чудо по телевизору лицезреть))". За пару часов видео посмотрели несколько сотен тысяч раз. -0-