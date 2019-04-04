Филипп Киркоров ответит на каверзные вопросы в вечернем шоу "Макаенка, 9"

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Филипп Киркоров ответит на каверзные вопросы Евгения Перлина в эфире
"Король поп-сцены Филипп Киркоров представит в Минске новую концертную программу "Цвет настроения", а перед этим он заедет в гости в Белтелерадиокомпанию. Знаменитый исполнитель пообещал искренне ответить на самые каверзные вопросы ведущего "Макаенка, 9" Евгения Перлина, - рассказали в пресс-службе. - Ответственным за юмор в этот вечер назначен артист разговорного жанра, известный шоумен Вадим Галыгин. Ведущий попытается узнать у комика секреты креативности белорусов, а также спросит, что гость программы думает о современном телевидении, туризме и путешествиях".
Кроме того, состоится премьера песни "Падзяка сэрца" от Uzari, которая, как уверяет исполнитель, понравится телезрителям и тронет их сердца.
В Белтелерадиокомпании напомнили, что все выпуски программы, а также фрагменты шоу с выступлениями артистов и интервью с гостями доступны на YouTube-каналах "Макаенка, 9" и Агентства теленовостей, а поучаствовать в съемках в качестве зрителя может любой желающий - достаточно оставить заявку на официальной страничке проекта в Instagram.-0-
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