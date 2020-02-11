Филипп Киркоров похвастался селфи с легендарным актером во время "Оскара"

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Филипп Киркоров посетил 92-ю церемонию вручения наград Американской академии киноискусств.

Он решил поделиться со своими подписчиками в Instagram снимками с этого мероприятия. Например, внимание привлекло селфи с Брэдом Питтом, который получил заветную статуэтку. Питт стал лучшим актером второго плана.

Надо сказать, что церемония наделала много шума: звезды активно хвастались своими шикарными нарядами на красной ковровой дорожке, вызывая восхищение публики.-0-

"Оскар-2020": самые яркие наряды звезд на красной дорожке В Лос-Анджелесе прошла 92-я церемония вручения премии "Оскар". Традиционно взгляды зрителей со всего мира были прикованы к красной ковровой дорожке, на которой можно было увидеть самых ярких голливудских звезд.

Скриншот сториз Филиппа Киркорова в Instagram