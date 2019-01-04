Филипп Киркоров показал новогодние видео Аллы-Виктории и Мартина

4 января, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Филипп Киркоров воспитывает двоих детей - семилетнюю Аллу-Викторию и шестилетнего Мартина. В Новый год малыши встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Дети артиста подарили гостям творческие номера. Алла-Виктория рассказала стихотворение, а также исполнила песню на английском языке вместе с братом Мартином.

Видео выступлений появились в Instagram-аккаунтах детей Филиппа Киркорова. Ролики вызвали восхищение у поклонников. В комментариях фанаты семьи оставили слова восторга и добрые пожелания.-0-