Филипп Киркоров показал новогодние видео Аллы-Виктории и Мартина

4 января, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Филипп Киркоров воспитывает двоих детей - семилетнюю Аллу-Викторию и шестилетнего Мартина. В Новый год малыши встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Дети артиста подарили гостям творческие номера. Алла-Виктория рассказала стихотворение, а также исполнила песню на английском языке вместе с братом Мартином.
Видео выступлений появились в Instagram-аккаунтах детей Филиппа Киркорова. Ролики вызвали восхищение у поклонников. В комментариях фанаты семьи оставили слова восторга и добрые пожелания.-0-
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