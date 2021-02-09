Филипп Киркоров показал свое кардинальное преображение - фанаты в восторге (Фото)

Филипп Киркоров. Фото из Instagram
9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный певец Филипп Киркоров опубликовал в Instagram новый пост, который восхитил поклонников.
Артист решил кардинально сменить имидж, а результат представил в социальной сети. Филипп Киркоров показался с полностью седой головой и бородой. 55-летний артист позирует перед камерой в черном худи, а фотография крупным планом передает кардинальное преображение.
Пост вызвал восторг фанатов, которые поспешили высказать в комментариях свое мнение. За непродолжительное время фотография собрала огромное число хвалебных отзывов и сотни тысяч лайков. -0-