Филипп Киркоров рассказал в Instagram о прибавлении в своем семействе

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый артист Филипп Киркоров выложил в Instagram новый пост, который впечатлил и умилил юзеров сети.

Артист показал несколько снимков с детьми, а также поделился потрясающими новостями. В семье певца произошло пополнение. "Урожайный декабрь в семье Киркоровых! Да! У нас прибавление в семье!" - написал музыкант.

Оказалось, что Филипп Киркоров стал хозяином двух маленьких далматинцев. Они были подарены на день рождения дочери звезды, ведь праздник проходил в стиле диснеевского фильма "Круэлла".

Филипп Киркоров. Фото из Instagram

Прибавление в семействе Филиппа Киркорова впечатлило и умилило сеть, мало кто смог без улыбки смотреть на фото со щенками. Неудивительно, что пост быстро собрал огромное число лайков и массу хвалебных комментариев от поклонников. -0-