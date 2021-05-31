Филипп Киркоров с Давой в перьях вызвали гнев юзеров Instagram

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на странице в Instagram Филиппа Киркорова появился новый ролик, который вызвал негодование юзеров сети.

Артист вместе с Давой решили записать небольшое видео в необычном образе. Для этого Филипп Киркоров и блогер Дава примерили темные очки, а также накинули на себя боа из разноцветных перьев. После звезды станцевали, а кадры разместили в Instagram Киркорова.

Новый ролик вызвал гнев юзеров соцсети, которые посчитали такие поступки знаменитого артиста неуместными. "Шуты", "Как попугаи", "Все нормально с психикой?" - написали юзеры. Впрочем, это только прибавило популярности посту, который быстро собрал сотни тысяч просмотров.