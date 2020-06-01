Филипп Киркоров щелчком пальцев сделал ремонт - видео

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский певец Филипп Киркоров у себя в Instagram показал, как он сделал у себя дома "ремонт за мгновение".

Артист находится на карантине в своем особняке вблизи Москвы. Филипп Киркоров решил не сидеть без дела и устроил ремонт в комнате сына Мартина. Кадрами до и после он поделился в социальной сети.

Весь процесс обновления комнаты занял десять дней, однако Киркоров решил показать своим поклонникам "ремонт за мгновение". Сначала в кадре артист запечатлен в пустой комнате, но одним щелчком пальцев она превращается в уютные апартаменты. Подписчики певца поддержали его и отметили, что преображение получилось отличным, функциональным и просторным.-0-