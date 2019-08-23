Филипп Киркоров удивил соцсети оригинальным костюмом

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычное фото популярного российского артиста Филиппа Киркорова вызвало бурное обсуждение. Оно размещено в Instagram.

На снимке запечатлен Филипп Киркоров и Максим Галкин, однако больше всего внимание пользователей социальной сети привлекли не знаменитости, а наряд Филиппа Бедросовича.

Артист примерил на себя костюм с леопардовым принтом. Подписчики оценили стиль музыканта. В комментариях они отметили, что Филипп похож на леопарда и выглядит хорошо, а кто-то не смог сдержать смех. К слову, 51-летний артист ранее уже рассмешил соцсети, примерив на себя модный наряд. -0-

Из Instagram-аккаунта Максима Галкина