Филипп Киркоров устроил сказочный праздник в день рождения дочери

Во время праздника. Фото из Instagram

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певец, актер, композитор и продюсер Филипп Киркоров еще и замечательный отец. Для любимой дочери он устроил настоящую сказку в одном из московских ресторанов.

Алле-Виктории исполнилось восемь, и стараниями отца в свой день рождения она превратилась в настоящую восточную принцессу. Праздник был организован в стиле сказок "1001 ночь" и "Алладин". Все пространство было украшено золотистыми шарами, цветами и атрибутикой в восточном стиле, а аниматоры развлекали гостей в костюмах сказочных героев.

На праздник пришли многие друзья Филиппа из мира шоу-бизнеса со своими детьми. В числе гостей Катя Лель с семьей, Ани Лорак с дочкой, дочь Алсу, сын Сергея Лазарева, Юлия Проскурякова с дочкой Вероникой, Тимати, Сергей Филин и другие.-0-