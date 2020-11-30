Фильм-катастрофа наяву: в США ураган в прямом эфире сорвал с дома крышу (Видео)

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из США поделился в TikTok кадрами, которые показывают огромную силу природы.

Местный житель штата Техас вел прямой эфир и запечатлел на видео свой дом, однако тот оказался без кровли. Как оказалось, сильная гроза привела к тому, что у жилища сорвало крышу. Все это случилось на глазах у изумленных подписчиков.

В ролике видно, что у дома нет части крыши, а дождь заливает гостиную. Конечно, супруга блогера расстроилась, однако мужчину поддержали верные подписчики. Он прославился своим чувством юмора и люди не поскупились на забавные комментарии: "Я не специалист, но мне кажется, что у вас протечка", "Я реально устала от того, что богатеи постоянно хвастаются своими домашними водопадами", "А вы рисом пробовали убрать влагу?".

Кадры посмотрели более пяти миллионов раз, а также многие из пользователей предложили семье свою помощь. -0-