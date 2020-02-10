Фильм "Паразиты" получил "Оскар" в главной номинации

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Картина "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо получила премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм" на 92-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ABC.

Картина также удостоена наград как "Лучший иностранный художественный фильм" и за лучший оригинальный сценарий. Южнокореец Пон Чжун Хо награжден премией "Оскар" в категории "Лучший режиссер" за данный фильм.

Картина "Кролик Джоджо" Тайки Вайтити отмечена за лучший адаптированный сценарий. "Американская фабрика" получила премию "Оскар" в номинации "Лучший документальный фильм". Лента "1917" режиссера Сэма Мендеса победила в категории "Лучшие визуальные эффекты". Также фильм получил "Оскары" за лучшую работу оператора и звуковое сопровождение.

Лучшим актером стал сыгравший главную роль в фильме "Джокер" Хоакин Феникс. Лучшей актрисой названа Рене Зеллвегер за главную роль в фильме "Джуди". Лора Дерн удостоена премии "Оскар" в номинации "Лучшая актриса второго плана" за роль в фильме "Брачная история". "Лучшим актером второго плана" признан Брэд Питт за роль в фильме "Однажды в... Голливуде".

Хоакин Феникс

Рене Зеллвегер

Фильм "Однажды в... Голливуде" режиссера Квентина Тарантино получил "Оскар" за лучшую работу художника-постановщика. Лента "Маленькие женщины" режиссера Греты Гервиг одержала победу в номинации за лучшие костюмы. В номинации "Лучший грим и прически" победу одержала картина "Скандал" Джея Роуча.

Американо-французская драма "Ford против Ferrari" режиссера Джеймса Мэнголда удостоена награды за лучший монтаж звука.

"История игрушек - 4" отмечена как лучший анимационный полнометражный фильм. Лучшей анимационной короткометражкой стала "Любовь к волосам". В категории "Лучший короткометражный игровой фильм" победу одержала лента "Окно напротив".

Британский певец и композитор Элтон Джон получил "Оскар" в номинации за лучшую песню. Ею стала "I'm Gonna Love Me Again", которая прозвучала в фильме "Рокетмен".-0-

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