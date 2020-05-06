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Калейдоскоп
06 мая 2020, 11:22

Фильм с Томом Крузом снимут в космосе

Том Круз. Фото theguardian.com
Том Круз. Фото theguardian.com

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голливудский актер Том Круз сыграет в фильме, часть съемок которого пройдет на Международной космической станции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на NASA.

"В NASA рады работать над фильмом с Томом Крузом на борту МКС, - написал в Twitter директор NASA Джеймс Брайденстайн. - Нам нужно с помощью популярных медиасредств вдохновить новое поколение инженеров и ученых, которые воплотят амбициозные планы NASA в жизнь".

Глава NASA не рассказал никаких других подробностей. При этом ранее американский портал Deadline.com сообщил, что Том Круз работает совместно с главой SpaceX и Tesla Илоном Маском над созданием первого художественного фильма, снятого в космосе. По информации портала, работа над фильмом находится на начальной стадии.

Звезда фильмов "Миссия невыполнима" 57-летний Том Круз славится тем, что выполняет многие трюки в кинолентах самостоятельно, не прибегая к помощи каскадеров. Так, он висел на борту реактивного самолета во время съемок в фильме "Миссия невыполнима: Племя изгоев", поднимался на небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае, выполняя трюки на 123-м этаже в ленте "Миссия невыполнима: Протокол Фантом".-0-

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