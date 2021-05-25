Фильм "Вечные" с Анджелиной Джоли и Сальмой Хайек обзавелся первым трейлером

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На YouTube появился первый двухминутный тизер грядущего фильма от Marvel под названием "Вечные".

Главные роли в картине исполнили Анджелина Джоли, Сальма Хайек и другие знаменитые актеры. В первом трейлере можно увидеть всю команду, а премьера намечена на ноябрь этого года.

Фильм "Вечные" расскажет зрителю историю о группе из расы суперлюдей, которые почти всю историю человечества приглядывают за ним. К слову, картина станет 26-й в копилке произведений Marvel. -0-