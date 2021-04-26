Фильм "Земля кочевников" стал триумфатором "Оскара-2021"

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Картина "Земля кочевников" получила премию "Оскар" как лучший фильм, а его режиссер Хлоя Чжао награждена золотой статуэткой за лучшую режиссуру. Об этом было объявлено на 93-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, сообщает ВВС.

Хлоя Чжао стала первой представляющей в США расовые меньшинства женщиной, получившей "Оскара" за лучшую режиссуру, и всего лишь второй в истории женщиной - обладательницей "Оскара" как лучший режиссер.

"Земля кочевников" рассказывает историю овдовевшей женщины, решившей жить в фургоне, путешествуя по Америке. Сыгравшая главную героиню Фрэнсис Макдорманд получила "Оскара" за лучшую женскую роль, таким образом "Земля кочевников", собравшая главные награды киноакадемии, стала триумфатором церемонии.

Награду за лучшую мужскую роль получил 83-летний Энтони Хопкинс, сыгравший страдающего деменцией героя в фильме "Отец". Энтони Хопкинс стал самым пожилым актером в истории, получившим "Оскара" за главную роль.

Южнокорейская исполнительница Юн Ё Джон удостоена премии "Оскар" в номинации "Лучшая актриса второго плана" за роль в фильме "Минари". Награда за лучшую мужскую роль второго плана досталась Дэниэлу Калуя за работу в фильме "Иуда и черный мессия".

Лучшим фильмом на иностранном языке признана картина "Еще по одной" датского режиссера Томаса Винтерберга. Лучший короткометражный фильм - "Два далеких незнакомца" режиссеров Трэвона Фри и Мартина Десмонда Роу. Мультфильм "Душа" получил "Оскар" в номинации "Лучший анимационный фильм". Лучшим документальным фильмом стала картина "Мой учитель-осьминог".

Церемонию вручения премии "Оскар", которая должна была пройти 28 февраля, перенесли на 25 апреля из-за пандемии коронавируса. Она стала первой с начала пандемии церемонией вручения кинонаград, проходящей в очном, а не виртуальном режиме.

Самую престижную кинопремию мира в этот раз вручали не в кинотеатре Dolby, как это было раньше, а в здании железнодорожного вокзала Лос-Анджелеса "Юнион Стэйшн".

Не все номинанты смогли приехать в Америку лично - для тех, кто не смог, было организовано несколько площадок в Европе - Париже и Лондоне. Пространство для гостей разделили на несколько зон, чтобы легче было соблюдать социальную дистанцию.

Организаторы постарались обеспечить все, чтобы церемония была безопасной для всех участников - список гостей ограничили, все присутствующие участвуют в церемонии в масках - снимать их разрешено было только номинантам для произнесения речи, ведущим и звездам, вручающим награды.-0-