Финальный трейлер девятого эпизода "Звездных войн" появился в сети

Скриншот из видео
22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На YouTube загрузили финальный трейлер девятого фильма киновселенной "Звездных войн".
Картина "Звездные войны: Скайуокер. Восход" станет заключительной частью новой трилогии. "Сага закончится, но история будет жить вечно" - именно с таким описанием вышло новое видео.
Сюжет держится в тайне, но по кадрам из трейлера можно понять, что нас ждет финальная битва джедаев и ситхов, а также масштабное космическое сражение. Режиссером картины стал Джей Джей Абрамс, который уже снял седьмой эпизод.
Новый фильм завершит историю, начатую Джорджом Лукасом в 1977 году. Какие сюрпризы ждут фанатов "Звездных войн" - будет известно с 19 декабря. -0-