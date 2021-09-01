Финальный трейлер нового фильма про Джеймса Бонда уже в сети

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последний трейлер новой части картины об агенте 007 Джеймсе Бонде опубликовали на YouTube.

Фильм получил название "Не время умирать" и расскажет продолжение истории о знаменитом персонаже в исполнении Дэниела Крэйга. По сюжету Джеймс Бонд покинул службу и переехал на Ямайку, где спокойно отдыхает, однако в его мирную жизнь вмешивается старый работодатель. Агента 007 просят поймать опасного преступника, который похитил ученого и намеревается создать технологическое оружие, способное погрузить планету в хаос.

Режиссером "Не время умирать" стал Кэри Фукунага, к своей роли вернется Дэниел крэйг, а также на экране появяться персонажи в исполнении Кристофа Вальца, Леа Сейду, Ана де Армаса, Бена Уишоу и Рэйфа Файнса. Премьера состоится восьмого октября нынешнего года. -0-