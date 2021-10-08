Фиолетовых существ, больше похожих на инопланетян, обнаружили в Великобритании

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На берег английского графства Корнуолл выбросило сотни странных фиолетовых морских обитателей. Об этом пишет Daily Mirror.

Существ, больше похожих на инопланетян, обнаружила местная жительница, когда отдыхала на пляже Сеннее. Девушка сфотографировала находку, а через несколько дней перед ней открылась правда, которая напугает любого. Как оказалось, берег Великобритании заполнили фиолетовые ядовитые физалии. В Twitter это подтвердили добровольцы Корнуолла, которые следят за чистотой пляжей.

Этих существ еще называют португальский кораблик и относятся они к примитивным беспозвоночным организмам - сифонофорам. Физалии - близкие родственники медуз, однако морские обитатели, которые больше похожи на инопланетян, чрезвычайно ядовиты. Они не умеют плавать, поэтому передвигаются с помощью течений. Причем, эти португальские кораблики часто оказываются на берегу после сильных штормов.

Одно прикосновение вызывает болезненные ожоги и ряд неприятных симптомов: увеличиваются лимфоузлы, повышается потливость, может появиться тошнота и онемение конечностей. Если щупальца физалии коснутся позвоночника, это может привести к параличу и смерти. Сифонофора не становится менее ядовитой после смерти, поэтому трогать этих существ нельзя ни живыми, ни мертвыми. -0-