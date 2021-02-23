Фолловерам не понравилась игрушка младшего сына Рудковской - дорогая и не очень красивая

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Яна Рудковская нарвалась на критику фанатов после опубликования новых фото в личном Instagram-аккаунте.

Дело в том, что это снимки с ее младшим сыном Арсением. На фото мы видим, как Рудковская в бархатном синем костюме нянчится с малышом. В руках у нее плюшевый мишка под цвет наряда.

Некоторые фанаты отметили, что это дорогая брендовая игрушка, которая для такого маленького ребенка не годится. Кто-то решим, что это все сделано специально для фото в социальной сети, отметив, что тут одна показуха. В любом случае, Яна выглядит счастливой вместе с мальчиком.-0-