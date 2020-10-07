Фолловеры оценили стройную фигуру Кристины Орбакайте в ярком платье

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Кристна Орбакайте разместила в Instagram пост, который быстро привлек внимание многомиллионной армии поклонников.

Звезда предстала перед камерой в ярком розовом платье, которое выгодно подчеркнуло стройную талию Орбакайте. Дополнили образ светлые локоны звезды и утонченный макияж.

Многие фолловеры оценили стройную фигуру знаменитости, однако нашлись и те, кто посчитал, что такой образ не подходит Кристине Орбакайте. Они отметили, что в ярком платье певица "на себя не похожа" и "это не ее стиль". Впрочем, это не помешало фотографии за непродолжительное время собрать десятки тысяч лайков и множество восторженных отзывов. -0-