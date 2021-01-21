Фолловеры озадачились здоровьем Бузовой - не дают покоя ее тело и голова

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ольга Бузова ввела в ступор поклонников фотографией в Инстаграм. Фолловеры недоумевают: что произошло с телеведущей и хорошо ли она себя чувствует.

Предметом бурных обсуждений стал снимок с ее дня рождения. Теледива предстала на фото с подругами, но комментаторам не дает покоя ее голова и тело.

"Голова стала больше туловища. Пожалуйста, начните уже есть!", "Ужас Оля истощала", "Со здоровьем всё хорошо? Поправиться чуть надо...стройность не пострадает, а вот здоровый вид приобретешь", "Фигура как у несформировавшегося подростка", - написали подписчики.

А многие и вовсе уличили Бузову в фотошопе, отметив, что с ним уже явный перебор: "Столько фотошопа!", "Как картонные", "Головы как приклеенные", "Неестественный вид у всех", "Фотошоп ужасный".

Не стесняясь, раскритиковали фолловеры и наряд Ольги, назвав его "ужасным", "неприличным" и "слишком безвкусным".-0-