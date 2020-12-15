Фолловеры раскритиковали обувь Ким Кардашьян на новом фото - остальное понравилось

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телезвезда и бизнес-леди Ким Кардашьян опубликовала в Instagram пост, однако нарвалась на шквал критики.

Звезда представила широкой общественности один кадр, где она запечатлена на байдарке в соблазнительном спортивном стиле. Образ Ким Кардашьян получился очень впечатляющим, однако одна деталь все же подверглась критике фолловеров - обувь. Знаменитость для активного отдыха выбрала белые кроссовки, созданные компанией Канье Уэста.

Пользователи посчитали дизайн обуви неуместным и совершенно непрактичным. Кто-то даже не скупился на выражения и назвал внешний вид кроссовок "уродливым" и "ужасным". Впрочем, это не помешало посту Ким Кардашьян более 2,3 млн лайков. -0-