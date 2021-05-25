Forbes назвал нового самого богатого человека в мире

Бернар Арно. Фото Forbes
25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Журнал Forbes провел новое исследование и выявил нового обладателя звания самого богатого человека на планете.
По версии издания, французский бизнесмен и основатель модного дома LVMH Бернар Арно превзошел основателя Amazon и стал самым богатым человеком в мире. Его состояние оценивается в $186,3 миллиарда. Это на $300 миллионов больше, чем у бизнесмена Джеффа Безоса, который удерживал лидирующую позицию в рейтинге продолжительное время.
Создатель Amazon переместился на второе место, а вот тройку самых богатых людей планеты замкнул Илон Маск со своим состоянием в $147,3 миллиарда. -0-