Forbes назвал самый дорогой бренд мира

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Журнал Forbes составил ежегодный рейтинг самых дорогих брендов мира. Топ-100 возглавила американская корпорация Apple, сообщается на сайте издания.

Компания Apple возглавляет рейтинг самых дорогих брендов уже девятый раз подряд. Бренд оценили в $205,5 млрд, что на 12% больше, чем в прошлом году. Кроме того, впервые в истории оценка бренда преодолела отметку $200 млрд.

Помимо Apple в десятку лидеров вошли Google, Microsoft, Amazon и Facebook, Coca-Cola, Samsung, Disney, Toyota и McDonald's. Бренд Google оценили в $167,7 млрд, что на 27% выше по сравнению с прошлым годом, причем всего четыре года назад оценки стоимости брендов Apple и Google отличались более чем в два раза в пользу производителя IPhone. Заметнее всего подорожал бренд Amazon (4 место) - его стоимость за год выросла на 37% - до $97 млрд. Бренд Facebook, занявший пятое место в рейтинге, напротив, в течение последнего года сдал позиции: его стоимость снизилась на 6%.

Общая стоимость 100 самых дорогих брендов составляет $2,33 трлн, что на 8% больше, чем в прошлом году.-0-