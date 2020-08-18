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18 августа 2020, 00:58

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок

Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японская теннисистка Наоми Осака возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок за 2019 год по версии Forbes. Рейтинг опубликован на сайте журнала.

За год Осака заработала $37,4 млн - $3,4 млн спортсменка получила в качестве призовых, а остальные $34 млн - по контрактам со спонсорами.

На $1,4 млн меньше в минувшем году заработала американская теннисистка Серена Уильямс.

Третье место заняла австралийка Эшли Барти - $13,1 млн.

В 2019 году Осака занимала вторую строчку в аналогичном рейтинге Forbes. Возглавила список тогда американская теннисистка Серена Уильямс.

Осака занимает десятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в ее активе пять титулов WTA. Она является победительницей Открытого чемпионата Австралии 2019 года и Открытого чемпионата США 2018 года.-0-

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