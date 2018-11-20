Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц года

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых певиц мира по итогам 2018 года. Список возглавила поп-звезда Кэти Перри, сообщается на сайте издания.

По данным Forbes, с июня 2017 по июнь 2018 года Кэти Перри заработала $83 млн. Во время своего концертного тура Witness певица дала десятки концертов, каждый из которых принес ей более $1 млн. Порядка $20 млн звезда получила за участие в ток-шоу American Idol в качестве члена жюри.

Второе место в списке досталось певице Тэйлор Свифт, за год приумножившей свое состояние на $80 млн. Впрочем, как отмечают составители рейтинга, Тэйлор Свифт уступила своей главной сопернице лишь потому, что ее тур Reputation Stadium Tour вышел за пределы отчетного периода. В противном случае у нее были бы все шансы возглавить рейтинг.

На третьей позиции оказалась Бейонсе, заработавшая за год $60 млн благодаря серии выступлений и продажам альбома, созданного совместно с супругом - рэпером Jay-Z.

В десятку самых высокооплачиваемых певиц мира также вошли Пинк ($52 млн), Леди Гага ($50 млн), Дженнифер Лопес ($47 млн), Рианна ($37,5 млн), Хелена Фишер ($32 млн), Селин Дион ($31 млн), Бритни Спирс ($30 млн).-0-