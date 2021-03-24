"Формы богини" - Сальма Хайек в купальнике произвела фурор в Instagram

Сальма Хайек. Фото из Instagram
24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Сальма Хайек опубликовала в Instagram новый пост и заворожила юзеров сети.
Звезда кино решила продемонстрировать широкой общественности свою утонченную фигуру. Для этого Сальма Хайек отправилась на берег моря, где примерила впечатляющий закрытый купальник с бордовым низом и фиолетовым декольте.
Разумеется, пост не остался без внимания фолловеров. Сальма Хайек произвела настоящий фурор, ведь снимок быстро собрал более 1,2 миллионов лайков, а также массу хвалебных комментариев: "Ты такая красивая!", "Формы богини", "идеальная фигура". -0-