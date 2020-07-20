Фото двух зебр поставило в тупик пользователей Twitter

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередная иллюзия в социальной сети Twitter вызвала множество споров и едва не рассорила людей.

Фотограф дикой природы из Индии разместил на просторах интернета снимок, который быстро набрал популярность и стал вирусным. Мужчина в кенийском заповеднике Масаи-Мара смог запечатлеть двух зебр в очень необычной позе.

Фотограф предложил юзерам Twitter определить, какое из двух животных смотрит в камеру: левая или правая зебра?

Мнения пользователей разделились и они принялись выдавать свои догадки. В итоге, самые внимательные все же определили, что левая зебра смотрит в камеру. Ее выдало положение ушей, а также складки на шее. Юзерам понравилась иллюзия и они оставили под снимком свыше двух тысяч комментариев. -0-