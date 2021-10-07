Фото Юлии Ефимовой с отдыха привело в восторг пользователей Instagram

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая российская пловчиха Юлия Ефимова представила в Instagram новый пост и восхитила юзеров.

Спортсменка проводит время на отдыхе и не упустила возможности похвастаться своей фигурой перед фолловерами. Для этого Юлия Ефимова примерила блестящее бикини и отправилась на пляж, заняв выгодную позу. Кадр получился очень красивым, а юзеры не смогли оставить стройную фигуру и привлекательность знаменитости без внимания. Особенно они отметили загар пловчихи.

Многочисленные фолловеры Юлии Ефимовой оказались в восторге от снимка, что поспешили сообщить в массе хвалебных комментариев. Неудивительно, что за непродолжительное время кадр собрал огромное число лайков. -0-