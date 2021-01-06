Фото Ким Кардашьян из гардеробной восхитило Instagram

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная телезвезда и бизнес-леди Ким Кардашьян опубликовала в Instagram новый пост и не оставила фолловерам шансов.

Знаменитость решила порадовать подписчиков новым снимком и запечатлела себя в гардеробной. Для пущего эффекта она примерила обтягивающее темно-коричневое белье, которое выгодно подчеркнуло природную красоту Ким Кардашьян. Разумеется, это не осталось без внимания поклонников, которые поспешили высказать в адрес звезды множество комплиментов.

К слову, ранее стало известно, что Ким Кардашьян решила развестись со своим мужем Канье Уэстом, однако никто из знаменитостей пока не делала заявлений.