Фото лысеющего Дэвида Бэкхема поразило юзеров сети

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поклонники английского футболиста Дэвида Юэкхема озадачены его лысеющим видом. Фотографию опубликовало издание Daily Mail.

Знаменитый спортсмен запечатлен во время похода за продуктами в регионе Котсуолдс в Англии. На снимке его заметили без кепки, и юзеры сети смогли увидеть редкую шевелюру футболиста.

Фото Daily Mail

Кроме этого, пользователи соцсетей отметили, что у Бэкхема очень много седых волос. Свое удивление люди высказали в комментариях: "Он выглядит немного потрепанным", "Этот бедняжка страдает от облысения...", "Так вот почему он всегда фотографируется в шляпах и шапках", "Выглядит как дряхлый дед, хотя он еще не является таковым".

До этого Бэкхэм в разговоре с журналистами признался, что если начнет лысеть, то не будет прибегать к помощи врачей, а просто сбреет все волосы на голове.