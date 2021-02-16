Фото оленя завирусилось в сети, но никто не может разгадать загадку снимка

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из США по имени Дженни Макмиллан уже привыкла к гостям из леса на своем заднем дворе, однако очередной посетитель озадачил не только женщину, но и тысячи юзеров сети. Внимание на фото обратило издание The Dodo.

Однажды девушка заметила за домом движение и выглянула оценить ситуацию. На заднем дворе мирно разгуливали олени, а один из них спрятался за деревом, но что-то тут было не так.

Женщина сфотографировала животное, которые выглядывает из-за дерева, но ее больше интересовал другой вопрос: где туловище оленя?

Этот снимок американка загрузила в сеть и пост быстро стал вирусным. Она заверила людей, что кадр не редактировался, поэтому загадка исчезнувшего тела стала еще привлекательнее. Юзеры начали предлагать свои забавные предположения, что только добавило популярности снимку. -0-

Фото The Dodo