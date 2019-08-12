Фото с игроком "Ливерпуля" стоило ребенку разбитого носа

12 августа, Минск /Кирилл Пачковский/. Необычный случай произошел рядом с тренировочной базой "Ливерпуля" десятого августа, пишет издание Liverpool Echo .

Одиннадцатилетний фанат Луис Фаулер целое лето дежурил со своим братом рядом с базой команды, чтобы заполучить заветный автограф и фото со спортсменами "Ливерпуля". Днем 10 августа они заметили, как один из кумиров уезжает на авто от тренировочной базы. За рулем Bentley находился нападающий клуба Мохаммед Салах.

Луис Фаулер побежал за автомобилем и стал махать руками, чтобы привлечь внимание своего любимого игрока "Ливерпуля". В этот момент он не заметил фонарный столб и на большой скорости врезался в него. Дальше произошло то, чего не ожидал никто. Салах увидел все происходящее, развернулся и подъехал к дому юного фаната, чтобы узнать, все ли с ним хорошо.

Мальчик разбил нос и потерял сознание, но когда пришел в себя, то ему на помощь пришел Салах. Он не отказался сфотографироваться с обоими братьями, а затем оставил свой автограф. После этого Луиса отвезли в больницу, чтобы удостовериться, все ли нормально с его здоровьем. Как рассказал изданию отец ребенка, мальчик забыл про травму и всю дорогу говорил лишь о встрече с футболистом. -0-