Фото странного существа привлекло внимание юзеров. Никто не смог понять, кто это?

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в Facebook и Twitter загрузили фотографию необычного животного, которого с любопытством принялись обсуждать пользователи сети.

Необычное существо выглядит как черепаха, но без панциря. Кроме этого, кажется, будто оно сейчас лопнет. У животного также имеется очень выразительная мордочка и полностью отсутствует шерсть.

Разумеется, многие из юзеров не поверили в существование странного существа, но ясность в спор внесла биолог Джоди Ролули. Она пролила свет на фотографию и объяснила, что человек на снимке держит в руке лягушку Glyphoglossus molossus из семейства узкоротых. Этот вид существ обитает в засушливых районах Юго-Восточной Азии и большую часть своей жизни находится под землей. Эти земноводные отлично умеют рыть норы, где ждут дождей.

Кроме этого, лягушка раздувается для устрашения врагов, однако люди посчитали это забавным и милым. Впрочем, пост быстро собрал сотни тысяч лайков и множество разнообразных комментариев. -0-