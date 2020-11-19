ФОТОФАКТ: 14-летний мальчик из Китая попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий подросток

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 14-летний Жэнь Кэюй из китайской провинции Сычуань занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий подросток в мире (среди мальчиков). Сейчас его рост - 221,03 см, сообщается на сайте Guinness World Records.

Отмечается, что уже в детском саду рост мальчика был около 150 см, из-за чего многие воспринимали его как ученика начальной школы. Из-за необычайно высокого роста семья несколько раз возила ребенка в больницу для обследования. Сначала врач заподозрил гигантизм, однако впоследствии было обнаружено, что все анализы мальчика в норме. Столь высокий рост объясняют наследственностью, поскольку многие члены семьи Кэюй выше 190 см.

Рост мальчика настолько высокий, что он не подходит для игры в баскетбол и других активных видов спорта. Жэнь Кэюй признается, что в свободное от учебы время любит читать и играть за компьютером.-0-

Фото Guinness World Records