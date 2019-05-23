ФОТОФАКТ: 97-летний дедушка спасает деревню от сноса, раскрашивая ее в цвета радуги

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. 97-летний Хуан Юн-Фу ярко разукрасил дома в своей деревне на западе центрального Тайваня, чтобы спасти ее от сноса. Об этом пишет издание My Modern Met .

Около 10 лет назад Хуан Юн-Фу узнал, что его деревню, где практически не осталось жителей, собираются снести, а на ее месте построить современный жилой комплекс. Дедушке предлагали денежную компенсацию, чтобы он смог переехать в другое место. Однако Хуан Юн-Фу не мог даже допустить мысли о том, чтобы покинуть свой дом, где он прожил почти 40 лет. Именно тогда он начал рисовать.

"Когда я приехал сюда, в деревне было больше тысячи жилых домов, и мы часто собирались вместе, разговаривали, словно одна большая семья, - поделился Хуан Юн-Фу. - Но потом практически все переехали или умерли, и мне стало ужасно одиноко". Хуан Юн-Фу обратился к искусству, чтобы облегчить свои страдания.

Сначала он нарисовал маленькую птичку на своем доме. Затем он стал изображать ярких животных, людей, различные узоры на пустующих зданиях деревни. В 2010 году студент здешнего университета случайно попал в это местечко и, услышав историю Хуана, пообещал ему помочь. Он сделал несколько фотографий ярких домиков и начал кампанию по сбору средств, чтобы спасти деревню от уничтожения.

Новости о "радужной" деревне распространились с невероятной скоростью, а сам Хуан Юн-Фу получил прозвище - Дедушка Радуги.

Яркая деревня, больше напоминающая сказку, чем реальный населенный пункт, стала одной из самых посещаемых достопримечательностей в регионе. Сегодня она привлекает более миллиона туристов в год. А самое главное - Хуан Юн-Фу остался жить в своем доме.

"Власти пообещали, что сохранят мой дом и всю деревню, - поделился дедушка. - Я так счастлив и благодарен им!"

Самое удивительное во всей этой истории - то, что у Хуана Юн-Фу не было опыта работы художником. Отец научил его рисовать, когда мальчику было 3 года.

Несмотря на то, что поддержание "радужной" деревни требует немало сил и энергии, Хуан говорит, что будет рисовать, даже когда ему исполнится 100 лет.-0-

Фото Shutterstock