ФОТОФАКТ: Акдамарская церковь - уникальная достопримечательность восточной Турции

Фото Анадолу
2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Армянскую церковь Акдамар на турецком озере Ван ежегодно посещают тысячи местных и иностранных туристов.
Церковь Акдамар была построена в 915-921 годах по приказу короля Васпуракана Гагика I. Король приказал разместить в церкви фрагмент животворящего креста, на котором, согласно христианскому вероучению, был распят Иисус Христос. Реликвия была доставлена в Ван в VII веке н.э. из Ирана, куда ее перевезли, похитив из Иерусалима. Стены церкви покрыты рельефами с библейскими сюжетами, сценами охоты и жатвы. Она является одним из самых важных христианских объектов в стране.
Три года назад церковь Акдамар включена во временный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.-0-