ФОТОФАКТ: Астрономы обнаружили в космосе "танцующих призраков"

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из Университета Западного Сиднея с помощью радиотелескопа Pathfinder обнаружили в космосе в рамках пилотного обзора EMU (Evolutionary Map of the Universe) необычное явление, получившее название PKS 2130-538, сообщает ScienceAlert.

"Когда мы впервые заметили этих "танцующих призраков", мы и понятия не имели, что это такое", - заявил астрофизик Рэй Норрис.

Он добавил, что после нескольких недель работы они выяснили, что это две галактики-хозяева, которые находятся на расстоянии около миллиарда световых лет. В их центрах находятся две сверхмассивные черные дыры, выбрасывающие струи электронов, которые под воздействием межгалактического ветра принимают необычные формы.

"Вместе с тем из-за этих новых открытий возникают новые вопросы. Мы все еще не знаем, откуда дует ветер и что вызывает потоки радиоизлучения. Нам, вероятно, еще потребуется много наблюдений и моделирования, прежде чем мы что-то из этого поймем", - сказал Норрис.-0-