ФОТОФАКТ: Чешская сосна победила в конкурсе лучших деревьев Европы

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первое место на ежегодном конкурсе "Дерево Европы" заняла 350-летняя чешская сосна, сообщает BBC.

В семерку лучших вошли также деревья из Хорватии, России, Нидерландов, Румынии, Португалии, Великобритании.

Чешской сосне уже 350 лет. Она возвышается над местом, где когда-то была деревня, которую затопило после строительства плотины. Существует поверье: по ночам под этим деревом дьявол играет на флейте.

На втором месте - дерево гинкго, растущее в хорватском городе Дарувар уже 242 года.

Третье место занял одинокий тополь из степей Калмыкии (Россия). Ему 103 года. По легенде, дерево посадил буддийский монах, который для этого привез семена из Тибета.

130-летний бук из Нидерландов на четвертом месте. Его называют ведьминым деревом за извилистые ветви и корни, которые выглядят так, будто не могут прорасти в землю. По легенде, под ним похоронена разбойница Черная Кейт.

Пятое место - у 500-летней пихты из Румынии. Согласно преданию, некий пастух потерял отару овец. Он молился о том, чтобы найти их, и вдруг пихта, под которой он спал, резко выросла. Он забрался на дерево и увидел, куда ушли овцы.

Тысячелетний португальский каштан по итогам голосования занял шестое место. Диаметр его ствола - четыре с половиной метра. В самой Португалии считают, что дерево посадили еще древние римляне, разрабатывавшие в этом месте золотые рудники.

На седьмом месте - 500-летний дуб из Ливерпуля. По легенде, еще в средние века судьи собирались под его ветвями, так как здания суда еще не было.

Конкурс "Дерево года" проводится в Европе с 2011 года. Победителей определяет онлайн-голосование, которое организовано Ассоциацией экологического партнерства.-0-