ФОТОФАКТ: Древний город Амасра на северо-западе Турции

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Амасра - небольшой город и порт на северо-западе Турции в провинции Бартын. Город имеет богатую историю. Поселение здесь было основано в Античности и даже упоминалось Гомером. В то время город назывался Амастрис. Позднее он принадлежал Понтийскому царству и Римской империи. В настоящее время Амасра является популярным курортом на побережье Черного моря с хорошими пляжами и красивой природой. Амасра - один из самых красивых приморских городков Турции.-0-

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