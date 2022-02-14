ФОТОФАКТ: Фестиваль лимонов проходит в Ментоне

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль лимонов проходит во французском Ментоне в 88-й раз, сообщает Синьхуа.
Ежегодно фестиваль посещают более 200 тыс. человек. В этом году праздничные мероприятия посвящены опере и танцам.
Как сообщает France Info, в рамках фестиваля в садах Биовес работает выставка гигантских цитрусовых инсталляций, некоторые из них могут достигать размеров трехэтажных зданий. Отмечается, что только для этой части фестиваля потребовалось около 15 т фруктов.
Фестиваль лимонов продлится до 27 февраля.-0-
Фото Синьхуа и France Télévisions